Atos : abaisse ses objectifs 2020 pour tenir compte du Covid-19, supprime son dividende

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Atos a révisé mercredi ses objectifs 2020 pour tenir compte de l'impact de la pandémie de coronavirus, après avoir vu ses revenus se replier de 0,8% en données organiques au premier trimestre.

Atos prévoit désormais pour cette année un repli organique de son chiffre d'affaires compris entre 2% et 4%, un taux de marge opérationnelle de 9% à 9,5% du chiffre d'affaires et une génération de flux de trésorerie de 500 millions à 600 millions d'euros. Le groupe visait initialement une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 2%, une amélioration de sa marge opérationnelle comprise entre 20 et 40 points de base, par rapport au taux de 10,3% de 2019, et un flux de trésorerie disponible d'environ 700 millions d'euros.

Ces projections sont basées sur une "le scénario macroéconomique actuel d'une reprise progressive au deuxième semestre 2020 et en 2021, ainsi que sur les échanges quotidiens de la direction avec les clients du groupe", a expliqué l'entreprise dans un communiqué.

Atos a également annoncé la suspension de ses objectifs pour 2021, qui avaient été livrés en janvier 2019 dans le cadre d'un plan à trois ans. Le groupe présentera sa vision ainsi que ses objectifs à moyen terme lors d'une journée dédiée aux analystes "dont la date sera déterminée ultérieurement", a expliqué la société.

L'entreprise de services numériques a également annoncé que dans ce contexte de crise sanitaire, son conseil d'administration avait décidé de ne pas proposer la distribution du dividende de 1,4 euro par action lors de l'assemblée générale des actionnaires, le 26 juin, affirmant qu'il s'agissait d'une exception à sa politique de distribution.

Au premier trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,83 milliards d'euros, en hausse de 0,6% sur un an en données publiées et en baisse de 0,8% en variation organique.

Par métier, la division Infrastructure & Data Management a vu son chiffre d'affaires baisser de 0,5% sur un an en données organiques, à 1,56 milliard d'euros. La division Business & Platform Solutions, l'activité la plus cyclique du groupe, a vu ses revenus reculer de 4,9% sur un an hors effets de change et de périmètre, à 1,02 milliard d'euros, en raison de reports de projets dès le mois de mars de la part de clients d'Atos. La division Bigdata et Cybersécurité a dégagé une croissance organique de 16,3%, à 259 millions d'euros.

Atos a également indiqué avoir engrangé pour 2,9 milliards d'euros de commandes au premier trimestre, ce qui fait ressortir un ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires de 103%, contre 86% sur la même période de l'année précédente. Le carnet de commandes s'élevait à 22,1 milliards d'euros à fin mars.

Atos a par ailleurs lancé un programmes d'économies de 400 millions d'euros sur 2020 pour faire face à la crise, qui inclut notamment un gel des recrutements et le remplacement de sous-traitants par des ressources internes devenues disponibles.

En outre, le directeur général, Elie Girard, ainsi que d'autres membres du comité de direction générale ont décidé de réduire de 30% leur rémunération pour une période de trois mois, de mars à mai 2020. Le président du conseil d'administration, Bertrand Meunier, a pris la même décision.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

