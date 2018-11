Atos : acquisition d'un supercalculateur par le CEA

13/11/2018 | 10:42

Atos annonce ce mardi qu'il fournira un supercalculateur BullSequana X1310 à la Direction des applications militaires du CEA (Commissariat à l'Énergie atomique et aux Énergies alternatives).



Ce supercalculateur sera livré fin 2018 dans le centre du CEA/DAM situé en Île-de-France, à Bruyères-le-Châtel. En prévision de cette installation, le CEA/DAM a déjà reçu un premier jeu de lames pour commencer à travailler sur le portage, la caractérisation et l'optimisation des logiciels.



'Ce système est la version commerciale du prototype développé et construit par Atos dans le cadre du projet Mont-Blanc à des fins de test et d'évaluation. La disponibilité de ce nouveau modèle est la traduction concrète de notre politique d'ouverture technologique et de notre soutien des efforts européens dans le domaine des supercalculateurs exascale', déclare Sophie Proust Houssiaux, responsable du département Big Data et de recherche et développement en matière de sécurité chez Atos.





