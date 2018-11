Atos : contrat avec le laboratoire d'Argonne aux USA

12/11/2018 | 15:38

Atos annonce la signature d'un contrat avec le laboratoire national d'Argonne pour lui fournir la dernière version de son Atos Quantum Learning Machine, le simulateur quantisue le plus performant au monde. Ce simulateur quantique de 35 qubits permettra à Argonne d'accélérer ses efforts de recherche dans les domaines des sciences et de la technologie.



Le laboratoire national de recherches scientifiques créé par le Ministère de l'Énergie des États-Unis, concentre ses efforts de recherche sur le calcul, la modélisation et la simulation.



' La Quantum Learning Machine de 35 qubits d'Atos accompagnera Argonne dans de multiples domaines de recherche et permettra aux scientifiques d'atteindre des niveaux d'analyse informatique jamais atteints jusqu'alors sur un simulateur quantique ' indique le groupe.



