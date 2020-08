Atos : contrat pour un supercalculateur avec Oxford

04/08/2020 | 10:33

Atos annonce un contrat de quatre ans et d'une valeur de cinq millions de livres sterling avec l'Université d'Oxford pour la fourniture d'un nouveau supercalculateur de dernière génération dédié au deep learning et basé sur l'architecture NVIDIA DGX SuperPOD.



Celui-ci permettra aux universitaires et industriels britanniques de faire progresser la recherche en matière de machine learning et d'intelligence artificielle, dans le cadre du projet JADE2 (une continuation du projet national britannique JADE).



Grâce à ce supercalculateur, le plus grand axé sur l'intelligence artificielle (IA) au Royaume-Uni avec plus de 500 GPUs NVIDIA, JADE2 devrait plus que tripler la capacité de la première machine JADE.



