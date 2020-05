Atos : déploiement d'une solution auprès de 300.000 salariés

07/05/2020 | 14:32

Atos annonce ce jour avoir procédé à 'l'un des plus grands déploiements d'espace de travail numérique (Digital Workplace) à ce jour'.



'La solution 'Digital Experience Management' a été déployée, avec Siemens IT, auprès de 300.000 employés dans 111 pays. Ils bénéficient d'améliorations majeures de leur environnement de travail numérique, dont une meilleure expérience grâce à l'exploitation des données. Siemens, Atos et Nexthink ont mis en place un partenariat stratégique fort pour assurer conjointement la mise en place et la gestion du projet', explique le groupe.



