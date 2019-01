Atos : distingué dans l'IoT par Everest Group

16/01/2019 | 15:32

Atos, annonce avoir été reconnu, pour la troisième année consécutive, leader mondial des services IoT par Everest Group dans sa dernière étude spécialisée 'Internet of Things (IoT Services PEAK Matrix(TM) Assessment) 2019'.



Parmi 19 fournisseurs mondiaux de services numériques, le Français précise avoir été distingué pour ses services Atos Codex IoT Services, développés en interne et via des partenariats avec d'importants fournisseurs de technologies et des start-ups spécialisées.



'L'acquisition de Syntel a non seulement renforcé la position d'Atos sur le marché nord-américain mais a également permis d'ajouter des capacités ConnectOne à son portefeuille d'offres', note Yugal Joshi, vice-président d'Everest Group.



