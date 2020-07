Atos : extension du partenariat stratégique avec RingCentral

21/07/2020 | 10:22

Atos et RingCentral annoncent l'extension de leur partenariat stratégique précédemment annoncé, avec le lancement d'une solution conjointe de Communications Unifiées as-a-Service (UCaaS) appelée 'Unify Office (UO) by RingCentral'.



Celle-ci devient l'offre UCaaS exclusive pour les 40 millions d'utilisateurs de produits de la famille Atos Unify. Cette annonce étend la relation d'intégrateur de système entre Atos et RingCentral. Unify Office devrait être disponible à partir du 31 août.



Atos va également devenir un client d'Unify Office et va commencer à déployer Unify Office auprès des équipes d'Atos Unified Communications et Collaboration (anciennement Division 'Unify') avec pour objectif d'équiper ensuite ses 110.000 collaborateurs.



