Atos : finalise l'acquisition de Syntel

09/10/2018 | 18:42

Atos annonce ce soir avoir finalisé l'acquisition de Syntel, société de technologie d'information intégrée et de services de traitement de données basée dans le Michigan.



Celle-ci, qui devient donc une filiale détenue à 100% par Atos, a généré un chiffre d'affaires de 924 millions dollars en 2017 dont 89% en Amérique du nord, 25% de marge opérationnelle, et environ 40% de ses activités dans le digital, l'automatisation et la robotisation.



'Le prix d'acquisition de 3,4 milliards de dollars et le refinancement de la dette existante de Syntel pour 0,3 milliards de dollars ont été entièrement financés par un emprunt obtenu auprès de BNP Paribas et de J.P. Morgan Securities PLC, dont la syndication a été largement sursouscrite avec un groupe de 25 banques. En conséquence de cette acquisition, les actions de Syntel cesseront d'être échangées et ne seront plus cotées au NASDAQ', précise Atos.



Atos prévoit que cette transaction sera immédiatement relutive et à deux chiffres dès 2019 sur le bénéfice net par action, hors impacts liés à l'allocation du prix d'acquisition et aux coûts d'acquisition et de mise en place des synergies.





