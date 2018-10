Atos : lance un laboratoire 'IA' à Londres avec Google Cloud

15/10/2018 | 16:03

Atos annonce avoir procédé à l'inauguration d'un laboratoire d'Intelligence Artificielle, créé dans le cadre d'un partenariat mondial avec Google cloud, en présence de Margot James, la ministre anglaise des industries créatives et digitales.



'Situé à Londres, le laboratoire d'IA d'Atos vise à associer l'expertise de l'intelligence artificielle et la connaissance des secteurs public et privé pour identifier les meilleures opportunités de collaboration', explique Atos.



Ce laboratoire sera mis à la disposition d'entreprises et acteurs publics dans toute l'Europe pour déterminer les besoins et cas pratiques auxquels l'IA est susceptible d'apporter une réponse efficace (identification des paiements frauduleux via l'analyse de données et le machine learning, mise en place de capteurs intelligents dans les chaines de production des entreprises du secteur de l'énergie...).





