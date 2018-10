Atos : lance une nouvelle solution de chiffrement réseau

10/10/2018 | 11:50

Atos annonce ce mercredi le lancement d'une nouvelle gamme de chiffreurs des flux réseau IP, baptisée Trustway IP Protect, qui doit permettre aux entreprises de se protéger efficacement contre le vol de données sensibles.



'La gamme Trustway IP Protect offre notamment une puissance plus élevée, et une capacité de traitement optimal, qui permet d'adresser simplement des débits gérés quotidiennement par des réseaux opérant à plusieurs gigabits. Grâce à de nouvelles appliances développées par Atos, il n'est désormais plus nécessaire d'avoir une architecture de solution complexe - ce qui facilite l'installation et l'exploitation de la solution, et réduit ainsi les coûts', détaille Atos.



Cette gamme a été développée pour apporter aux clients des garanties d'évolutivité, d'administration centralisée, de capacités d'audit et de design plug & play.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.