Atos : lancement d'une nouvelle solution IAM

15/04/2020 | 11:16

Atos annonce enrichir son offre de gestion des accès et des identités (Identity and Access Management, IAM) avec Evidian IDaaS, une solution de gestion des identités 'as-a-Service' disponible en mode Cloud, sur abonnement.



Cette solution de sécurité tout-en-un, profitant de l'expérience et de l'expertise d'Atos en matière d'IAM acquise sur plus de 20 ans, permet de gérer les applications hébergées sur-site, sur le Cloud ou en mode 'as-a-Service'.



Evidian IDaaS offre aux clients d'Atos une gamme de fonctionnalités, comme l'abandon du mot de passe au profit de l'authentification multifacteur et de l'authentification unique SSO (Single Sign-On) reposant sur les standards de la fédération d'identités.



