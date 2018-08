Atos : plombé par une analyse critique

07/08/2018 | 11:01

Plus forte baisse d'un indice CAC 40 en hausse de près de 1%, l'action Atos plongeait de plus de 7% ce matin à la Bourse de Paris après la publication d'une analyse critique de la part de Credit suisse.



Le bureau d'études est passé de 'neutre' à la vente ('sous-performance') sur le titre, en sabrant son objectif de cours de 32% environ, à 80 euros.



L'argument porte sur la génération de trésorerie de l'ESN, en hausse ces derniers temps. Cela est-il dû à une amélioration des fondamentaux ? Pour Credit suisse, la réponse se trouve plutôt du côté d'''arrangements financiers'', expression utilisée par la note. Ces derniers concentrent environ 30% des derniers cash flow libres et expliquent l'essentiel de la progression de l'agrégat.





