Atos : première vente d'Atos QLM au Japon

13/05/2020 | 08:24

Atos annonce avoir vendu sa première plateforme Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique commercialisé le plus performant au monde, au Japon, vente réalisée via son distributeur dans la zone Asie-Pacifique, Intelligent Wave Inc (IWI).



Lancée en 2017, Atos QLM soutient des programmes de recherche ambitieux dans de multiples secteurs. Il simule le comportement des ordinateurs quantiques, rendant possible le développement d'algorithmes quantiques sans recours à des équipements dédiés.



Le Japon a fait de l'informatique quantique l'une de ses priorités stratégiques. En 2017, le pays a lancé un programme de recherche dédié, qui doit s'étendre sur 10 ans et pour lequel 30 milliards de yen (environ 258 millions d'euros) ont été investis.



