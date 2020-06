Atos : présentation des objectifs à moyen terme

24/06/2020 | 08:04

A l'occasion de sa journée analystes 2020 'entièrement globale et numérique', Atos affiche ses objectifs financiers à moyen terme, dont une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant comprise entre +5% et +7%.



Le groupe de services informatiques vise aussi, toujours à moyen terme, un taux de marge opérationnelle de 11 à 12% du chiffre d'affaires, et un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60%.



Atos confirme tous les objectifs 2020 tels que présentés le 22 avril à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre, et maintient sa politique de distribution de dividendes entre 25% et 30% du résultat net part du groupe.



