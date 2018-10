Atos : réductions d'objectifs annuels

23/10/2018 | 09:14

Atos indique mettre à jour des objectifs 2018, et vise désormais une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de +1% (contre +2% à +3% précédemment), ainsi que le bas de sa fourchette de marge opérationnelle allant de 10,5% à 11% du chiffre d'affaires.



Sur son troisième trimestre, le groupe de services informatiques dévoile un chiffre d'affaires de 2.884 millions d'euros, en croissance de 1,8% à taux de change constants et retraité d'IFRS 15 et de 0,1% à périmètre et taux de change constants et retraité dIFRS 15.



Si 'les divisions Business & Platform Solutions, Big Data & Cybersecurity ainsi que Worldline ont poursuivi une croissance solide et durable', le PDG Thierry Breton explique qu'Infrastructure & Data Management a été décevant en Amérique du Nord et en Allemagne.



