PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a réagi mercredi à une note de Credit Suisse, publiée la veille, en réfutant avoir augmenté ses flux de trésorerie disponible de façon artificielle.

Dans une note publiée mardi, la banque suisse s'interrogeait sur l'amélioration récente des flux de trésorerie disponible d'Atos. Après une analyse détaillée, Credit Suisse concluait que 30% de l'amélioration des flux de trésorerie du groupe s'expliquait par des "accords financiers", c'est-à-dire par une comptabilisation différente des créances clients.

Ces éléments auraient permis à Atos d'améliorer son délai de règlement clients - un indicateur de performance de recouvrement - de 23 jours en 2017 en norme comptable IFRS 15, selon la banque. Cette dernière estimait en conséquence que des questions devaient être soulevées sur la qualité de l'amélioration des flux de trésorerie d'Atos. Credit Suisse a abaissé mardi son opinion sur la valeur de "neutre" à "sous-performance", avec un objectif de cours ramené à 80 euros, contre 117 euros précédemment.

Les doutes émis par Credit Suisse ont fait plonger le titre Atos, qui a clôturé sur une baisse de 10,4% mardi.

La société française a déclaré dans la nuit de mardi à mercredi qu'elle "désapprouve complètement l'approche de Credit Suisse qui suggère que les accords financiers sur grands comptes clients" ont servi à "gonfler artificiellement les flux de trésorerie disponible".

Ces accords financiers "ont été mis en place depuis plusieurs années afin de gérer le besoin en fonds de roulement en compensant des conditions de paiement et de facturation plus favorables accordées à certains clients", a indiqué Atos. "Ainsi, prendre seulement en considération les accords financiers sur grands comptes clients sans tenir compte des conditions de paiement et de facturation plus favorables accordées à certains clients n'a aucun sens", selon l'entreprise.

Atos explique que les accords financiers sur grands comptes clients ont surtout permis de stabiliser le délai de règlement des clients, le chiffre effectif étant passé de 38 jours de chiffre d'affaires en 2014 à 35 en 2017. Sur cette même période, l'impact des accords financiers est passé de 12 jours en 2014 à 21 jours en 2017 en données non IFRS 15, permettant de compenser une hausse du délai de règlements clients sous-jacent de 50 à 56 jours.

Atos a confirmé dans son communiqué ses objectifs d'un flux de trésorerie disponible représentant environ 60% de la marge opérationnelle en 2018 et 65% en 2019.

