Atos : report d'une journée analystes

02/04/2020 | 13:02

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19, Atos indique avoir décidé de reporter la tenue de la journée analystes initialement prévue les 22 et 23 avril, une nouvelle date devant être annoncée 'dès que possible'.



