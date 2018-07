Atos : signe un accord avec CNA Financial Corporation

30/07/2018 | 15:10

Atos et CNA Financial Corporation, huitième plus grand assureur commercial des États-Unis, annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord pluriannuel.



Atos prendra en charge les infrastructures informatiques de CNA et accompagnera sa transformation digitale via une migration vers le Cloud hybride orchestré et le développement rapide de nouveaux services.



J. Merten, vice-président exécutif de CNA, en charge de la Technologie & des Opérations a déclaré ' Atos va permettre à CNA d'accélérer sa transformation digitale et de se doter d'une architecture informatique moderne ancrée dans le Cloud, moins complexe et plus efficace pour les employés, assurés, agents et courtiers. '



