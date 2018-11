Atos : signe un contrat auprès du gouvernement indien

22/11/2018 | 15:32

Atos, entreprise spécialisée dans la transformation digitale, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat d'une durée de 3 ans avec le C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing), une organisation intégrée au ministère de l'électronique et des technologies de l'information indien, portant sur la fourniture de supercalculateurs BullSequana.



'Ce contrat s'inscrit dans la mission nationale de supercalcul (NSM, National Supercomputing Mission), un plan sur 7 ans (...) lancé par le gouvernement indien et visant à créer un réseau de plus de 70 établissements dédiés au calcul haute performance pour les institutions académiques et de recherche en Inde', explique Atos.



Dans le cadre de ce projet, Atos va déployer ses supercalculateurs BullSequana, d'une puissance de calcul cumulée supérieure à 10 pétaflops. Ils seront installés dans plusieurs institutions et centres de recherche.





