Atos : signe un contrat avec le DIR de l'État du Texas

02/06/2020 | 15:23

Atos aux Etats-Unis annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec le Département des Ressources en Information (Department of Information Resources, DIR) de l'État du Texas.



Ce contrat permettra de moderniser les services mainframe à destination des agences gouvernementales. Cette transformation assurera une livraison de services continue et rapide et des capacités d'automatisation améliorées aux agences gouvernementales de l'État qui servent les entreprises, l'éducation et les citoyens du Texas.



' La transformation des services mainframe par Atos va permettre au DIR de fournir de manière optimale des technologies de l'information et de la communication à ses clients gouvernementaux existants et futurs ', a déclaré Dale Richardson, COO du Département des Ressources en Information de l'État du Texas.



