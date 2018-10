Atos : signe un partenariat avec l'OTAN

17/10/2018 | 15:58

Le groupe Atos annonce ce jour la signature d'un accord en matière de cybersécurité avec l'agence de communication et d'information de l'OTAN.



Cet accord initie des échanges d'informations 'fréquents et qualitatifs' en matière de cybersécurité et de potentielles cyber-menaces entre les deux organisations.



'Cet échange permettra aux deux entités d'améliorer leurs capacités de prévention, de détection et de réponse aux menaces. L'agence de communication et d'information de l'OTAN est en charge d'opérer et de protéger les réseaux de l'organisation. Atos rejoint aujourd'hui le club des partenaires industriels qui ont conclu un accord de cybersécurité avec l'OTAN', explique Atos.





