Atos : travaille sur l'informatique quantique pour la santé

Atos, Bayer et l'université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle, annoncent travailler ensemble pour évaluer l'utilité du recours à l'informatique quantique dans la recherche et l'analyse des évolutions pathologiques humaines.



Les experts en informatique et en sciences de la vie de ces trois institutions utiliseront le simulateur Atos Quantum Learning Machine pour étudier l'évolution des maladies humaines à multimorbidité à partir de vastes référentiels de données.



Atos précise que ce projet est basé sur des données anonymes de patients en soins intensifs, afin d'analyser et d'identifier les corrélations entre les comorbidités et les schémas pertinents d'évolution des pathologies.



