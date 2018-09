Atos : un partenariat stratégique avec une université danoise

13/09/2018 | 12:25

Atos annonce ce jour la signature d'un nouveau partenariat stratégique avec l'Université Technique du Danemark (DTU), afin de développer l'apprentissage et l'informatique quantique.



Dans le cadre de cet accord, la DTU sera la première université danoise à utiliser le simulateur quantique d'Atos, l'Atos Quantum Learning Machine. Il sera livré en 2019 et permettra aux professeurs et chercheurs d'analyser et formuler de nouveaux algorithmes, notamment dans le développement de nouvelles structures moléculaires.



'Les chercheurs et les étudiants auront également la possibilité de collaborer avec le monde industriel afin de développer et de tester les programmes et algorithmes quantiques du futur, utiles dans le traitement de quantités considérables de données provenant notamment des secteurs du Big Data, de l'Internet des Objets et de l'intelligence artificielle', précise Atos.





