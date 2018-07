Atos : va prendre un charge les infrastructures informatiques de l'assureur CNA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Atos a annoncé lundi avoir conclu un accord pluriannuel avec l'assureur américain CNA Financial Corporation pour prendre en charge et moderniser les infrastructures informatiques de ce dernier. Aucun élément financier n'a été communiqué.

"Atos se concentrera sur des services modernes, modulaires et flexibles qui améliorent la performance opérationnelle de l'infrastructure et l'expérience collaborative des utilisateurs finaux de CNA", explique le groupe.

"Atos va permettre à CNA d'accélérer sa transformation digitale et de se doter d'une architecture informatique moderne ancrée dans le Cloud, moins complexe et plus efficace pour les employés, assurés, agents et courtiers", a déclaré Jospeh Merten vice-président exécutif de CNA, en charge de la technologie & des opérations.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

