Atos : vise une croissance à taux de change constants de 5% à 7% à moyen terme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a livré mercredi ses ambitions de moyen terme, en amont de deux journées dédiées aux analystes.

"Ce plan de moyen terme est très important puisque le groupe va désormais se concentrer sur la croissance" et connaître ainsi "un changement de profil", a expliqué le directeur général, Elie Girard, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Atos vise à moyen terme une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7% à taux de change constants, une marge opérationnelle de 11% à 12% du chiffre d'affaires, contre 9% à 9,5% prévu pour 2019, et un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie de plus de 60%.

Pour parvenir à ses objectifs, Atos entend saisir plusieurs leviers de croissance parmi lesquels l'accélération de la migration vers l'informatique dématérialisée - le cloud - ou encore la sécurité numérique où il entend réaliser plus de 2 milliards d'euros de chiffres d'affaires à terme, contre 700 millions d'euros l'an passé.

Autre pilier de la stratégie du groupe, la décarbonation, domaine où Atos compte faire bénéficier ses clients de son expertise. L'entreprise de services numériques a annoncé mercredi s'engager à atteindre la neutralité carbone en 2035. Elie Girard a précisé qu'à moyen terme, la décarbonation devrait apporter 1% de croissance au groupe.

Le plan "SPRING" d'Atos, soit sa réorganisation autour de secteurs et d'industries et non plus par métiers, doit lui apporter environ 2 points de pourcentage de croissance, a également indiqué Elie Girard.

Atos compte par ailleurs poursuivre une politique d'acquisitions ciblées de sociétés spécialisées dans le numérique ou expertes en cybersécurité pour renforcer son profil de croissance. Atos a dans cette optique annoncé mercredi les acquisitions de Paladion, groupe américain de cybersécurité qui a réalisé 29 millions de de dollars de chiffre d'affaires en 2019, et de la société de conseil Alia, qui a enregistré des revenus de 9 millions d'euros en 2019. Le groupe prévoit de finaliser ces acquisitions respectivement au "quatrième trimestre" et "en fin d'année".

Atos a souligné que compte tenu de son absence d'endettement, il pourrait également saisir des acquisitions plus importantes et transformantes si des opportunités se présentent.

Le groupe a également indiqué qu'il mainteindrait sa politique de distribution de dividendes entre 25% et 30% du résultat net part du groupe.

Atos a par ailleurs confirmé ses objectifs pour 2020, révisés en avril dernier pour tenir compte de la pandémie de coronavirus. Atos anticipe cette année un repli organique de son chiffre d'affaires compris entre 2% et 4%, un taux de marge opérationnelle de 9% à 9,5% du chiffre d'affaires et une génération de flux de trésorerie de 500 millions à 600 millions d'euros.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire