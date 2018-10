CORR : Atos abaisse ses objectifs 2018 après un T3 pénalisé par la division Infrastructure

(Corrections: Bien lire au 4e paragraphe que la conversion en flux de trésorerie libre se fait à partir de la marge opérationnelle et non du chiffre d'affaires, et, au 6e paragraphe que les difficultés du groupe concernent l'Amérique du Nord et l'Allemagne, et non l'Allemagne et le Royaume-Uni, comme écrits dans une précédente dépêche)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Atos SE (ATO.FR) a abaissé mardi ses perspectives pour 2018, après avoir vu ses revenus stagner au troisième trimestre en données comparables, en raison notamment de difficultés dans sa division Infrastructure et Data Management.

"Infrastructure & Data Management a été décevant sur le trimestre en Amérique du Nord et en Allemagne pour des raisons d'exécution commerciale sur ce segment dans ces deux géographies", a déclaré le PDG du groupe Thierry Breton, cité dans un communiqué. "Tenant compte de ces éléments dans un environnement économique que j'anticipe incertain et difficile, je souhaite être prudent avec une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 1% en 2018 par rapport à un bas de fourchette à 2% précédemment", a-t-il ajouté.

Pour 2018, Atos table sur une croissance organique de 1%, contre une fourchette comprise entre 2 et 3% auparavant. Le groupe vise désormais une marge opérationnelle dans le bas de l'intervalle de 10,5 à 11% du chiffre d'affaires précédemment communiqué. Atos a en revanche maintenu son objectif d'un flux de trésorerie disponible équivalent à environ 60% de la marge opérationnelle. Ces perspectives intègrent la consolidation sur deux mois des résultats de Syntel, groupe américain dont le rachat a été annoncé fin juillet pour 3,4 milliard de dollars et clôturé en octobre.

Pour 2019, Atos a également revu ses perspectives. Le groupe vise le bas de la fourchette de croissance organique de 2 à 3%. A contrario, la société a relevé sa perspective de marge opérationnelle, misant sur un taux compris entre 11,5 et 12%, contre 11,5% préalablement, grâce à la contribution de Syntel. Il a revu à la baisse son objectif de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorierie libre à 60%, contre 65% précédemment, pour tenir compte "des frais financiers liés à l'acquisition de Syntel".

De juillet à septembre, l'entreprise dite de services du numérique a réalisé un chiffre d'affaires de 2,88 milliards d'euros contre 2,84 milliards d'euros un an plus tôt, traduisant une progression de 1,5% en données publiées. Hors effets de change et de périmètre, les revenus du groupe ont progressé de 0,1%.

La division Infrastructure & data Management a vu son chiffre d'affaires reculer de 4,6% à 1,52 milliard d'euros sur un an à taux de change et périmètre constants au premier trimestre. Lors d'une conférence téléphonique, le directeur financier, Elie Girard, a indiqué que les difficultés rencontrées en Allemagne et en Amérique du Nord, à l'origine du recul du chiffre d'affaires au troisième trimestre de cette activité, n'étaient pas "structurelles". Il a expliqué qu'une nouvelle direction avait été mise en place en Amérique du Nord et qu'elle avait instauré "un plan de relance sur six mois" qui devrait permettre à la croissance de revenir d'ici au milieu de l'année 2019.

La division Business & Platform Solutions a vu ses revenus progresser de 4,5% sur un an hors effet de change et de périmètre, tandis que l'activité Bigdata et Cybersécurité a dégagé une croissance en données comparables de 11,7% à 191 millions d'euros.

Atos a également indiqué qu'elle avait engrangé pour 2,48 milliards d'euros de commandes au troisième trimestre, ce qui fait ressortir un ratio prises de commandes sur facturations de 86%. Un ratio prises de commandes sur facturations supérieur à 1 augure d'une hausse de l'activité. Au total, le carnet de commandes d'Atos atteignait 22,8 milliards d'euros à fin septembre, contre 22,2 milliards d'euros fin 2017.

La filiale Worldline, qui a publié son chiffre d'affaires lundi soir, a contribué au chiffre d'affaires du groupe à hauteur de 399 millions d'euros, en progression de 6,3% sur un an en données organiques.

Sur l'ensemble des neufs premiers mois, le chiffre d'affaires a atteint 8,89 milliards d'euros contre 8,78 milliards d'euros un an plus tôt, traduisant une hausse de 1,2% en données organiques.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones;

