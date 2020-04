Communiqué de presse





COVID-19 : Atos et la ville de Vienne déploient un système de gestion épidémiologique

Paris, le 3 avril 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, a été commissionné par le service de santé du Conseil municipal de la ville de Vienne (Autriche) pour développer et déployer un système de gestion des épidémies (Epidemic Management System, EMS). Ce système permet aux équipes de la ville de suivre la propagation des maladies infectieuses et ainsi de mieux les contenir. Baptisée EpiSYS, la plateforme digitale stocke et gère toutes les données relatives aux patients et au virus, assurant notamment une surveillance et un suivi en temps réel des rapports d'incidents concernant les malades.

Devant l'urgence sanitaire actuelle liée au Covid-19, la plateforme sera également mise à disposition des autres municipalités et provinces autrichiennes d'ici la fin de la semaine.

EpiSYS – un système de gestion épidémiologique clair et efficace

EpiSYS est opérationnel depuis le début du mois de mars 2020 et fait partie de l'arsenal de lutte contre le Covid-19. Il aide les professionnels de santé (docteurs, infirmiers, aides-soignants, etc., ainsi que les équipes administratives) à identifier les patients à risque, consulter et compléter les données des patients, mais également à s'informer sur les cas et sur le virus, le tout en temps réel. Bâtie à partir d'un système de gestion initial créé par Atos en 2015, la solution a depuis été mise à jour, optimisée et adaptée pour tenir compte des spécificités de la pandémie de Covid-19.

Le bénéfice premier de la plateforme est sa capacité à prendre en charge et documenter automatiquement l'ensemble des processus associés au suivi d'une épidémie - depuis l'apparition des premiers symptômes de la maladie, jusqu'à la coordination de toutes les mesures et la communication entre les différentes parties prenantes. En outre, le traçage des patients permet à toutes les personnes ayant été en contact avec le virus, y compris celles qui se trouvent dans l'environnement immédiat de la personne atteinte par la maladie, d'être répertoriées en détail.

Mise à disposition sur l'ensemble du territoire autrichien

EpiSYS est également mis à la disposition des autorités d'autres municipalités en Autriche. La solution peut être modifiée de manière individuelle puis étendue en fonction des besoins, ainsi que facilement synchronisée avec le système EMS du gouvernement central autrichien.

« EpiSYS est un système de gestion des épidémies efficace qui nous fournit des informations précises pour faire état de l'évolution du Covid-19. Au cœur de la crise actuelle, c'est un outil essentiel d'aide à la prise de décision », explique Birgit Fyktas, Medical Crisis Management/State Medical Directorate Vienna, MA 15.

« La crise sanitaire actuelle est révélatrice du rôle essentiel joué par les outils numériques dans nos sociétés. Ils permettent aux individus de rester en contact avec leurs proches, aux entreprises d'assurer la continuité de leurs activités et surtout, ils soulagent ceux qui luttent chaque jour en première ligne contre le Covid-19. Au nom de l'ensemble du groupe Atos, je tiens à remercier ces derniers pour leur dévouement sans faille. Ils nous protègent tous et représentent notre espoir face à l'épidémie », ajoute Johann Martin Schachner, Directeur Général d’Atos en Autriche.

Atos va continuer d'étendre la plateforme de eSanté développée dans le cadre de la stratégie informatique de la ville de Vienne. Celle-ci inclut également le système de gestion des vaccins ImpfSYS.

Pour découvrir le point de vue de notre expert sur le sujet, veuillez lire notre dernier article : Les données dans la lutte contre les maladies infectieuses.

***

