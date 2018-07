La valeur du jour à Paris - ATOS : croissance organique décevante et quelques critiques à propos du rachat de Syntel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atos (-7,35% à 114,10 euros) a opéré un sévère retournement à la baisse, affichant désormais de loin la plus forte baisse de l’indice CAC 40 à la suite de résultats semestriels décevants et de son acquisition tant attendue aux Etats-Unis : Syntel, payé 3,4 milliards de dollars. La SSII a péché au premier semestre par un de ses points faibles historiques : la croissance organique. Elle est ressortie à 1,5% pour un chiffre d’affaires de 3,06 milliards d’euros alors que le marché visait 2%.Si la société présidée par Thierry Breton était parvenue à améliorer son profil de croissance organique ces dernières années - celle-ci a atteint 2,3% en 2017 - elle ne cesse de ralentir depuis le troisième trimestre 2017 (2,5%).La déception s'explique notamment par sa performance inférieure aux attentes en Amérique du Nord, qui avait déjà pesé sur la croissance au premier trimestre. A périmètre et change constants, l'activité a reculé de 3,9% de l'autre côté de l'Atlantique. Atos a promis un retour de la croissance dans cette zone d'ici la fin de l'année et pour donner du poids à cette prévision, a souligné que l'activité commerciale y avait été " particulièrement forte " au deuxième trimestre. Le ratio de prise de commandes sur chiffre d'affaires a ainsi atteint 190%.En dépit de cette publication décevante, Atos a confirmé ses objectifs 2018 d'une croissance organique comprise entre 2% et 3% et d'une marge opérationnelle comprise entre 10,5% et 11% du chiffre d'affaires. Cette dernière a progressé de 0,2 point à 9,1% au premier semestre.Cette publication a été avancée de deux jours en raison de l'annonce quelques heures plus tôt de l'acquisition du groupe américain, Syntel, pour 3,4 milliards de dollars en numéraire. Ce dernier a généré un chiffre d'affaires de 924 millions de dollars en 2017 et a réalisé une marge opérationnelle de 25%.Sa cible lui apporte des solutions dans le digital dans les domaines du Cloud, des réseaux sociaux, du mobile, de l'analyse de données, de l'internet des objets, et de l'automatisation. Une opération de croissance externe importante était attendue aux Etats-Unis depuis l'échec du rachat de Gemalto.Un analyste estime qu'elle fait sens d'un point de vue stratégique car elle permet à son activité en Amérique du nord d'avoir le même profil que celui du groupe dans son ensemble, avec des services applicatifs représentant désormais 30% des revenus.Invest Securities souligne que le prix payé n'est pas excessif, Syntel étant valorisé sur la base d'une valeur d'entreprise représentant 4,49 fois le chiffre d'affaires attendu en 2018. Il souligne cependant que sa dynamique de croissance a été chahutée (stabilité en 2016, -4% en 2017), du fait de son exposition aux secteurs de la santé et de la réduction des investissements de quelques grands clients dans le secteur financier.Oddo BHF ajoute que le prix est élevé en comparaison avec les précédentes opérations réalisées par Atos, qui s'est fait une spécialité de racheter des actifs à bas prix, puis de les restructurer. L'analyste juge également agressives les hypothèses de synergie du groupe. Atos vise 120 millions de dollars de synergies de coûts par an à horizon fin 2021, résultant d'économies sur les achats, l'immobilier, les fonctions supports… Il envisage en outre des synergies commerciales d'environ 250 millions de dollars d'ici le même horizon.Cette opération devrait ainsi entraîner une relution à deux chiffres du bénéfice par action d'Atos dès 2019, a précisé ce dernier. Invest Securities calcule pour sa part un impact relutif d'environ +7,5% avant synergies et de +23% après synergies de coûts.