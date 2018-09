Atos : Invest Securities reste à 'achat', mais cible ajustée

14/09/2018 | 12:00

Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' sur Atos et ajuste son objectif de cours de 124 à 117 euros, du fait d'un retraitement de sa valorisation du groupe de services informatiques et d'un ajustement de ses free cash-flow futurs.



Il explique qu'Atos 'avait recours à l'affacturage déconsolidant afin de compenser les conditions exceptionnellement favorables de facturation et de règlement qu'il accorde à certains clients', et estime 'justifié de considérer les créances affacturées comme de la dette'.



'Atos, qui devrait voir son EBITA progresser significativement dans les années à venir (taux moyen de variation annuelle 2018-21 de +10,1%), reste notre dossier préféré dans le secteur', indique néanmoins l'analyste en charge du dossier.



