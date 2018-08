Atos : Oddo abaisse son objectif de cours

29/08/2018 | 11:12

Oddo confirme son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 132 E.



' L'intégration de la dette liée aux créances cédées (865 ME fin 2018e) justifie une baisse de 8 E de notre OC. Nous prenons également en compte une moindre génération de FCF pour les prochains exercices ' indique Oddo dans son analyse du jour.



' Nous calculons désormais le FCF yield hors cessions de créances. Après prise en compte de ces éléments, et suite à la baisse du titre en août (en ligne avec la baisse de notre OC), les multiples d'Atos restent attractifs : VE/EBIT 19 de 9.5x et FCF yield 2019 de 7.3% (vs 11.0x et 6.2% respectivement pour les pairs), et ce, malgré la valorisation plus élevée de Worldline (21.7x et 3.5% respectivement) ' rajoute le bureau d'analyses.



' L'accélération de la croissance organique au T3 reste un trigger pour le titre même si une partie du marché restera attentiste avant la publication du FCF FY 2018 ' explique Oddo.



