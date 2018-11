Atos : acheteur, UBS vise toujours 90 euros

14/11/2018 | 11:30

UBS confirme son conseil d'achat sur le titre de l'ESN française Atos ce matin, l'objectif de cours à 12 mois demeurant fixé à 90 euros. Soit un potentiel de hausse de plus de 20%.



Les analystes ont reçu Elie Girard, le directeur financier d'Atos, dans le cadre de leur événement Conférence européenne 2018. Ils en retiennent que les difficultés rencontrées par la division Industrie, Distribution & Transports aux Etats-Unis relève de l'exécution commerciale, pas de la concurrence. La croissance devrait revenir dans cette branche à compter du second semestre 2019.



Quid de la branche Business & Platform Solutions, qui aux Etats-Unis sera 'noyée' dans Syntel une fois ce dernier racheté ? 'Elie Girard a réitéré l'ambition de dégager 250 millions de dollars de synergies de revenus et 120 millions de synergies de coûts d'ici fin 2021', souligne UBS, qui attend plus de détails à ce sujet lors de la journée investisseurs de janvier prochain.





