Atos : après les semestriels, Bryan Garnier reste à l'achat

23/07/2018 | 12:09

Bryan Garnier annonce ce matin maintenir sa recommandation Achat sur Atos, après la publication par le groupe de ses résultats semestriels. L'analyste réaffirme par ailleurs la valeur intrinsèque du titre à 163 euros.



Atos a publié au titre des six premiers mois de 2018 un résultat net part du groupe en hausse de 7,7% à 228 millions d'euros, une marge opérationnelle à 9,1% du chiffre d'affaires contre 8,9% un an auparavant, et un flux de trésorerie disponible de 180 millions.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6.005 millions d'euros, en croissance de 3,4% à taux de change constants et retraité d'IFRS 15 et de 1,7% à périmètre et taux de change constants, 'bénéficiant de la demande des grandes organisations qui opèrent leur transformation digitale'.



'Ce matin, Atos a annoncé des résultats à peu près conformes aux attentes, tandis que les prévisions pour l'exercice fiscal 2018 ont été réaffirmées. Il a également annoncé l'acquisition de Syntel (...). Nous prévoyons que le cours de l'action réagira positivement à court terme', commente Bryan Garnier.



