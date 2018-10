Atos : 'savoir raison garder', selon Invest Securities

24/10/2018 | 11:17

Certes, le 'warning' lancé par l'ESN Atos a fait chuter son titre de l'ordre de 30% sur une semaine glissante. Mais selon le bureau d'études parisien Invest Securities, il faut 'savoir raison garder'. Les analystes confirment ce matin leur conseil d'achat sur le titre. Quoi que ramené de de 117 à 103 euros, leur objectif de cours augure toujours d'un potentiel de hausse de plus de 50%.



'La déception est cantonnée à la division infogérance (...) sur trois problèmes bien identifiés', argumente Invest Securities, qui ajoute que 'les révisions de bénéfice par action sur 2018-2020 sont limitées' (- 4% environ).



Bref, 'le titre pâtit d'une part d'une défiance exagérée après les précédents Sopra Steria et Altran, qui ont pourtant des causes et des conséquences très différentes et d'autre part d'une perte de crédit du management (cf. polémique sur le cash flow libre cet été) qui occulte un 'track record' solide, en particulier en termes de fusions & acquisitions', termine Invest Securities, pour qui le cours actuel constitue une occasion d'achat.





