cloture étonnante hier.. envolée en fin de séance et en after " 3.13 " avec un pic à 3.20 . le retournement, si retournement, pourra etre interssant pour moi. si 3.50-70 aujourd'hui et bien je risque de sortir. à suivre cet am. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée



vrtrade - ordre ce jour à 3.49. pre open avec du volume ( + haut 3.26 ). si vente sans regret comme d'hab car ha à 3.06 le 12\04. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée Voir la réponse précédente vrtrade - voila, vendu. ça risque de monter en plus car volumes. sans regret, benefs pris donc c'est l'essentiel.





semaine qui arrive ( 15-19\04 ). achat sur 3.06 vendredi donc en attente. comme indiqué, retour sur 2.50 à l'achat si le titre y va. je ne poste plus tous les jours, sauf pour indiquer une ligne de + ou une sortie. RDV fin de semaine. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée



vrtrade - ordre placé ce jour à 2.53 pour une 2eme ligne ( j'y crois pas mais bon ). Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée Voir la réponse précédente vrtrade - pas d'ordre ce jour, y a qq chose qui m'échappe un peu, mieux attendre, deja placé sur 3.06 donc mieux que j'attende pour la suite. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée





rentré ce jour à 3.06. je ne vais pas dire comme d'hab, mais le graph de ZB ne reflète pas le graph ( y a pas eu de gap énorme ) , par contre le titre était à 7 passé il y a 1 mois environ, j'aime bien ce genre de config :). à suivre Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée



vrtrade - petite rectification : il y a un gap énorme certe mais le départ etait sous 1.60 et pas comme indiqué sur ZB. faut rectifier ses dires quand il le faut :). Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée vrtrade - désolé, je n'étais pas sur le bon graph, le graph de ZB est juste. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée 1 Voir les 2 réponses précédentes vrtrade - fix à 2.98. rien de bien grave, un retournement est possible, graphiquement on devrait y etre dans pas longtemps je pense. si c'est pas le cas, retour sur 2.50. donc affaire à suivre Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite cloture étonnante hier.. 2 semaine qui arrive . 2 rentré il y a peu à... 3 Voir la suite

