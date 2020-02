Attendo AB (publ) : toujours des problèmes en Finlande

"2019 a été une année difficile pour Attendo, principalement à cause de la situation en Finlande", explique le management, toujours confronté à des soucis de rentabilité dans ce pays, à cause d'une croissance trop forte et d'un déficit de personnel. Le retour à la normale en Finlande prendra du temps, prévient Attendo, toujours persuadé que la stratégie est fondée sur le long terme.

"Nous poursuivrons nos efforts pour renforcer l'organisation en 2020 et intensifier nos initiatives dans les domaines de la satisfaction des clients, de la numérisation et du soutien aux autorités locales dans les pays nordiques", conclut Attendo.

Le titre perdait 9% en matinée en bourse, à 48,67 SEK.