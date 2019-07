AUBAY : confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aubay a réalisé au premier semestre 2019 un chiffre d’affaires de 208,1 millions d'euros en progression purement organique de +5,4 %, et ce malgré un jour de facturation en moins par rapport à 2018 (impact d’environ d’un point sur la croissance). La croissance interne de l’entreprise de services du numérique s’est élevée à 5,1 % au deuxième trimestre. Cette performance s’appuie à la fois sur la hausse significative du TJM (Tarif Journalier Moyen) et sur la progression des effectifs qui permet de gagner des parts de marché et de nouveaux clients.A fin juin, l'effectif s'élève ainsi à 6 236 collaborateurs à comparer à 5 936 à fin juin 2018 et aux 6 166 à fin décembre 2018. Le taux de productivité a été maintenu à un niveau élevé de 92,5 % contre 93,1 % un an plus tôt, un niveau jugé très satisfaisant par la société compte tenu des investissements stratégiques significatifs engagés sur les nouvelles offres.Sur la base d'un bon premier semestre, parfaitement en ligne avec ses anticipations, Aubay confirme sa forte confiance dans l'atteinte des objectifs 2019 fixés lors de la publication des résultats annuels 2018. Le groupe vise un chiffre d'affaires de 425 millions d'euros, soit une croissance organique de 5 % à 7 %, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5 % et 10,5 %.