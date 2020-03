AUBAY: résultat net en baisse en 2019 et objectifs 2020 suspendus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aubay a publié un résultat net de 26,4 millions d'euros pour l'exercice 2019, en baisse de 3,4% par rapport à 2018 en raison d'une hausse du taux d'impôt effectif. Le résultat opérationnel ressort à 39,8 millions d'euros (+0,8%) après prise en compte du coût des actions de performance pour 1,5 million et du poste "autres produits et charges opérationnels" pour 1,5 million constitué principalement de charges de restructurations. Enfin, le chiffre d'affaires de 417,8 millions d'euros affiche une hausse de 4,2%. Le dividende proposé est de 0,60 euro par action.La marge opérationnelle d'activité de 10,2% se situe en haut de la fourchette de l'objectif initial et au-dessus des indications données lors de la publication du Chiffre d'Affaires annuel en janvier. Elle a toutefois été handicapée par les perturbations de fin d'année dues aux problèmes dans les transports en France.La rentabilité opérationnelle d'activité s'établit à 11,3% en France et à 9,1% à l'International à comparer respectivement à 11,8% et 9,1% en 2018.Avec la crise du Coronavirus, Aubay estime que le premier trimestre 2020 sera beaucoup moins affecté que le deuxième. Une première estimation fait ressortir un chiffre d'affaires journalier inférieur de 10% au niveau budgété depuis mi-mars, avec des différence selon les pays. Le groupe ajoute que les projections sur la rentabilité sont impossibles à appréhender à ce jour.L'objectif de chiffre d'affaires de 450 millions d'euros annoncé en janvier est toutefois suspendu. Le groupe communiquera des objectifs lorsque la situation sera stabilisée avec un minimum de visibilité. Sur le plan financier, la trésorerie brute à ce jour est de 25 millions d'euros à laquelle peuvent s'ajouter le cas échéant des découverts bancaires autorisés et non tirés de plus de 40 millions d'euros.