Aubay : A suivre aujourd'hui

Données financières (EUR) CA 2019 427 M EBIT 2019 43,8 M Résultat net 2019 28,2 M Trésorerie 2019 20,5 M Rendement 2019 1,92% PER 2019 15,2x PER 2020 14,2x VE / CA2019 0,93x VE / CA2020 0,84x Capitalisation 419 M Graphique AUBAY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AUBAY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 38,23 € Dernier Cours de Cloture 31,80 € Ecart / Objectif Haut 21,1% Ecart / Objectif Moyen 20,2% Ecart / Objectif Bas 18,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Philippe Rabasse Chief Executive Officer & Director Christian Aubert Chairman David Fuks Chief Financial Officer & Director Christophe Andrieux Director & Deputy Chief Executive Officer Vincent Gauthier Director & Deputy CEO-Legal Affairs Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AUBAY 12.97% 464 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 25.10% 125 971 ACCENTURE 38.25% 124 211 TATA CONSULTANCY SERVICES 12.13% 111 408 AUTOMATIC DATA PROCESSING 20.63% 68 923 VMWARE, INC. 12.15% 62 844