En M€ T4 2017 T4 2017

retraité* T4 2018** Var. Var.

organique 2017 2017

retraité* 2018** Var. Var.

organique France 51,9 51,8 56,3 +8,7% +8,7% 187,9 187,8 207,1 +10,2% +10,2% International 50,5 48,3 52,6 +8,9% +8,9% 165,7 160,9 193,5 +20,3% +8,2% Total 102,4 100,1 108,9 +8,8% +8,8% 353,6 348,7 400,6 +14,9% +9,3%

* Retraité de l'application de la norme IFRS15 en vigueur depuis le 1er janvier 2018

** Données non auditées

Un 4ème trimestre de qualité pour conclure une belle année 2018

Aubay a réalisé un excellent quatrième trimestre 2018 avec un chiffre d'affaires de 108,9 M€ en progression de +8,8%. Cette croissance, très supérieure à notre marché de référence, est intégralement organique et est homogène entre la France et l'International. L'activité a continué de bénéficier d'un contexte d'investissements particulièrement favorable chez nos grands clients, dans tous les secteurs. L'efficacité combinée des équipes commerciales et des équipes opérationnelles a permis d'importants gains de parts de marché.

Le recrutement s'est également accéléré au cours du trimestre. Les effectifs ont augmenté de 133 collaborateurs durant les 3 derniers mois pour atteindre 6 166 au 31 décembre 2018 à comparer à 5 848 fin décembre 2017. Cette performance est le résultat des efforts importants et continus portés sur l'attractivité de Aubay, sur l'efficacité du recrutement ainsi que sur la fidélisation des talents.

Objectif de chiffre d'affaires annuel légèrement dépassé

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 atteint 400,6 M€ en progression de +14,9% dont +9,3% de croissance organique. Il se situe au-dessus de la borne haute de l'objectif initial de croissance organique de 7% à 9%. L'atteinte de l'objectif démontre à nouveau la maîtrise et fiabilité des objectifs.

Le taux de productivité sur l'ensemble de l'exercice a été maintenu à un niveau élevé de 93,3% vs 93,4% un an plus tôt.

La marge opérationnelle d'activité de 2018 sera dans le haut de la fourchette des objectifs

L'objectif de marge opérationnelle d'activité était fixé dans une fourchette de 9,5% à 10,5%. Le groupe anticipe d'ores et déjà que celle-ci, se situera dans le haut de l'objectif, soit entre 10,3% et 10,5%.

Perspectives

L'activité reste dynamique et bien orientée en ce début d'année 2019. La demande des principaux clients est toujours soutenue dans la lignée de celle de 2018.

Dans ce contexte favorable, Aubay vise ainsi un objectif de chiffre d'affaires 2019 de 425 M€, ce qui se situe dans l'objectif de croissance organique de moyen terme de 5% à 7%.

L'objectif de marge opérationnelle d'activité pour 2019 sera donné comme chaque année lors de la publication des résultats annuels le 20 mars 2019.

Publication des résultats annuels de l'exercice 2018, le 20 mars 2019 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires: il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 166 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2018, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 400,6 M€.

NYSE Euronext, Compartiment C – ISIN FR0000063737-AUB – Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

