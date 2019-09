En K€ S1 2019 S1 2018 Variation Chiffre d'affaires 208 115 197 346 +5,5% Résultat opérationnel d'activité 19 069 17 457 +9,2% En % du CA 9,2% 8,8% Autres produits et charges opérationnels (1 433) (1 428) Résultat opérationnel 17 636 16 029 +10,0% Résultat financier (306) (155) (Charge)/Produit d'impôts (5 838) (4 847) Résultat net des sociétés intégrées 11 492 11 027 +4,2% En % du CA 5,5% 5,6% Résultat net Part du groupe 11 492 11 027

Le conseil d'administration de Aubay, réuni le 18 septembre 2019 sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre de 2019. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Aubay a de nouveau réalisé une performance solide avec des résultats en hausse au premier semestre 2019. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 208,1 M€ en croissance organique de +5,5%.

Marge opérationnelle d'activité à 9,2%, soit une amélioration de 40 points de base

La marge opérationnelle d'activité s'établit à 9,2% contre 8,8% en 2018 en amélioration de 40 points de base sur un an malgré un jour de facturation en moins. Elle se décompose en 9,7% en France et 8,6% à l'International.

Il en découle un résultat opérationnel d'activité qui s'inscrit à 19,1 M€, en hausse de +9,2% à comparer aux 17,5 M€ au 30 juin 2018. Cette progression supérieure aux chiffre d'affaires est directement liée à l'amélioration du taux de marge brute. L'impact de la première application de la norme IFRS 16 est négligeable sur le résultat opérationnel d'activité (+60 K€).

Le résultat financier enregistre une charge nette de 306 K€ vs 155 K€ en 2018. Ce résultat inclut une charge de 150 K€ liée à la première application de la norme IFRS 16.

La charge d'impôt sur le résultat s'élève 5,8 M€ ce qui fait ressortir un taux effectif d'impôt de 34% vs 31% un an plus tôt. A titre de rappel, cette augmentation est due à la réforme du CICE en France qui a substitué un allègement de charges au précédent dispositif de crédit d'impôt.

Résultat net semestriel de 11,5 M€

Après prise en compte de charges exceptionnelles, principalement composées du coût des actions gratuites et de charges non récurrentes stables d'une année sur l'autre, le résultat net part du groupe ressort en hausse de 4,2% à 11,5 M€.

Trésorerie nette (hors dettes locatives) de 4,6 M€

La génération de trésorerie liée à l'activité s'établit à 12,1 M€ à comparer au 1,5 M€ du 30 juin 2018. La forte augmentation provient d'une part de la capacité d'autofinancement pour + 4,2 M€ et de l'optimisation du BFR de +6,3 M€, malgré l'effet saisonnier habituel, défavorable sur le premier semestre.

La société a versé 4,3 M€ aux actionnaires sous forme de dividendes durant la période.

Au final, la trésorerie nette (hors dette des loyers résultant de l'application de la norme IFRS 16) ressort à 4,6 M€ au 30 juin 2019.

Perspectives

La demande d'innovation reste élevée chez nos clients dans un mouvement qui demeure orienté vers un impératif croissant d'expertises.

Dans ces conditions de marché, Aubay est idéalement positionné, en maintenant un haut degré d'exigence et de sélectivité sur son recrutement, pour poursuivre son développement et gagner des parts de marché dans les prochains mois et années à venir.

Les objectifs rappelés lors de la publication du chiffre d'affaire semestriel sont inchangés :

Un chiffre d'affaires de 425 M€ soit une croissance organique de +5 à +7%,

Une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5 et 10,5%.

Acompte sur dividende de 0,33€

Prenant acte de cette excellente performance, le Conseil d'Administration a décidé le versement, le 12 novembre 2019, d'un acompte sur dividende de 0,33 € par action au titre de l'exercice en cours. Pour mémoire, l'acompte versé en novembre 2018 était de 0,27 € par action.

Glossaire / Indicateurs alternatifs de performance

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires: il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire. Les dettes de loyer sont exclues de la Dette nette.

A propos du Groupe AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 6 236 collaborateurs au 30 juin 2019, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2018, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 400,6 M€.

Euronext, Compartiment B – ISIN FR0000063737-AUB – Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP



ANNEXES

Etat de situation financière consolidée au 30 juin 2019 ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2019 31/12/2018 Ecarts d'acquisition 124 101 124 101 Immobilisations incorporelles 665 678 Immobilisations corporelles 5 242 5 284 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 24 063 Titres mis en équivalence - - Autres actifs financiers 2 319 2 309 Impôts différés actifs 2 173 2 126 Autres actifs non courants 141 ACTIF NON COURANT 158 704 134 498 Stocks et en-cours 436 378 Actifs sur contrats 36 868 20 649 Créances clients 101 462 115 760 Autres créances et comptes de régularisation 35 856 35 892 Valeurs mobilières de placement 977 0 Disponibilités 20 393 19 519 ACTIF COURANT 195 992 192 198 TOTAL DE L'ACTIF 354 696 326 696 PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2019 31/12/2018 Capital 6 597 6 568 Prime d'émission et réserves consolidées 154 863 131 515 Résultats net part du groupe 11 492 27 327 Capitaux propres - part du groupe 172 952 165 410 Intérêts minoritaires 0 0 CAPITAUX PROPRES 172 952 165 410 Emprunts et dettes financières : part à + d'un an 8 392 10 493 Dettes de loyers: part à + d'un an 21 453 Impôts différés passifs 5 6 Provisions pour risques et charges 5 567 5 328 Autres passifs non courants 3 2 PASSIF NON COURANT 35 420 15 829 Emprunts et dettes financières : part à - d'un an 8 334 8 819 Dettes de loyers: part à - d'un an 2 696 Fournisseurs et comptes rattachés 26 915 26 530 Passifs sur contrat 12 513 17 528 Autres dettes courante 95 866 92 580 PASSIF COURANT 146 324 145 457 TOTAL DU PASSIF 354 696 326 696

Etat du résultat global consolidé au 30 juin 2019 (en milliers d'euros) 30/06/2019 % 30/06/2018 % Chiffre d'affaires 208 115 100% 197 346 100% Autres produits de l'activité 72 89 Achats consommés et charges externes (37 711) (39 724) Charges de personnel (146 237) (137 684) Impôts et taxes (1 713) (1 692) Dotations aux amortissements et provisions (3 546) (835) Variation des stocks de produits en cours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation 89 (43) Résultat opérationnel d'activité 19 069 9,2% 17 457 8,8% Charges liées aux actions gratuites et assimilées (743) (733) Résultat opérationnel courant 18 326 8,8% 16 724 8,5% Autres produits et charges opérationnels (690) (695) Résultat opérationnel 17 636 8,5% 16 029 8,1% Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement net (177) (249) Autres produits et charges financiers (129) 94 Résultat financier (306) (155) Charges d'impôt (5 838) (4 847) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalences Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 11 492 11 027 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net 11 492 5,5% 11 027 5,6% Part du groupe 11 492 11 027 Intérêts minoritaires 0 0 Nombre moyen pondéré d'actions 13 180 931 13 113 301 Résultat par action 0,87 0,84 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 13 279 431 13 214 801 Résultat dilué par action 0,87 0,83

