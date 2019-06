AUDIOVALLEY : Targetspot étend son partenariat avec SoundCloud dans 5 nouveaux pays européens

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deux mois après l’annonce du partenariat exclusif de monétisation avec SoundCloud en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, AudioValley, spécialiste international des solutions BtoB dans l’audio digital, annonce l’extension de cet accord à 5 nouveaux pays européens (Belgique, Espagne, Portugal, Italie et Suisse)." Nous sommes fiers que SoundCloud choisisse d'adopter Targetspot sur l'inventaire de 5 nouveaux pays. La consolidation de ce partenariat stratégique confirme la proposition de valeur et l'efficacité unique de nos outils technologiques. Targetspot est désormais déployée dans 10 pays européens. Cette position dominante en Europe est un atout majeur pour mieux connecter les éditeurs et les annonceurs sur le marché de l'audio digital ", a commenté Alexandre Saboundjian, Administrateur Délégué et fondateur d'AudioValley.