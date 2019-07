AUDIOVALLEY : activité dynamique au deuxième trimestre et objectifs 2019 réaffirmés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AudioValley gagne 0,65% à 4,68 euros sur la place de Paris dans le sillage de son chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2019. Ainsi, le spécialiste international des solutions BtoB dans l’audio digital a enregistré sur la période une croissance de 25,4% et de 20,4% à taux de change constant, à près de 7,1 millions d'euros. Au total, le chiffre d’affaires du semestre est ressorti à 13,5 millions d'euros, en hausse de 22,7% et 19,1% à taux de change constant. Toutes les activités et toutes les zones géographiques contribuent à cette solide dynamique." Comme attendu, la croissance s'est accélérée au deuxième trimestre (…) après un premier trimestre en progression de 19,9% et 17,7% à taux de change constant ", note GreenSome qui reste à l'Achat et maintient son objectif de cours de 9,49 euros.Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires réalisé par le pôle Targetspot, solution d'agrégation et de monétisation des audiences audio digitales (radios digitales et podcasts) affiche une croissance de 29,9% et 23,7% à taux de change constant à 8,3 millions d'euros. La croissance est toujours forte aux USA avec une progression de 25% et s'est nettement accélérée en Europe avec une augmentation de 44,7% contre +26% en 2018." Ceci est à mettre en lien avec l'ouverture de nouvelles implantations ainsi qu'à la montée en puissance progressive des différents contrats de commercialisation gagnés récemment ", précise GreenSome.Storever, " one-stop shop " des solutions de diffusion audio et vidéo des points de vente, enregistre un chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2019 de 3,8 millions d'euros en croissance de 17,4%. L'activité a été particulièrement soutenue au second trimestre avec un chiffre d'affaires de près de 2 millions d'euros, en croissance de près de 26,8%.Par ailleurs, après un premier trimestre 2019 en repli de 1,3%, Jamendo, plateforme commerciale pour les projets médias professionnels, a réalisé un chiffre d'affaires de 0,7 million au second trimestre en hausse de 5,5%. Avec ce retour à la croissance qui illustre les premiers bénéfices des mesures de redynamisation engagées, le chiffre d'affaires du semestre ressort à 1,4 million, en croissance de 1,9%.Concernant ses perspectives, AudioValley affiche sa confiance. Selon le groupe, l'accélération de la croissance devrait se poursuivre conformément à l'objectif fixé pour l'ensemble de l'exercice, et atteindre les 35% de croissance à taux de change constant.