AudioValley : Nouveau succès commercial international majeur : Stingray choisit Targetspot pour la monétisation de ses contenus audio Stingray Music

Un marché de l’audio digital en plein essor

AudioValley (Paris:ALAVY) (Brussels:ALAVY), spécialiste international des solutions BtoB dans l’audio digital, (code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY) est très heureux d'annoncer que Stingray (TSX: RAY. A; RAY. B), Société de premier plan de l’industrie de la musique, des médias et de la technologie, a choisi Targetspot, un pionnier de l’audio digital, pour monétiser ses contenus audios digitaux mondiaux des services Stingray Music, y compris les chaînes audio TV gratuites (FAST) et l'application Stingray Music. Grâce à ce partenariat, les annonceurs et les marques pourront facilement acheter l'inventaire audio Stingray et se connecter à un public toujours plus large d'amateurs de musique.

Selon une enquête mondiale menée en mars 2020, le coronavirus a eu un impact direct sur la consommation des médias à domicile dans le monde : 35% d’écoute supplémentaire des services streaming en raison de la pandémie de COVID-19. Cette tendance est une formidable opportunité pour les annonceurs de se connecter à des cibles encore plus réceptives.

Lancé en 2007 et disposant de bureaux commerciaux en Amérique du Nord et en Europe, Targetspot est depuis devenu un leader mondial de la vente audio. Le pôle qui possède et exploite sa propre plateforme technologique sert plus d'un milliard d'impressions audio par mois. L’ensemble des expertises de Targetspot complète ainsi parfaitement l’offre musicale de Stingray. Ce contrat mondial de deux ans porte sur la monétisation exclusive des espaces publicitaires audio de Stingray (70 millions d’utilisateurs actifs par mois).

Stingray offre un moyen d'accéder à des expériences musicales premium sans frais via son application Stingray Music et ses chaînes audio TV gratuites et financées par la publicité sur les principales platesformes OTT, telles que XUMO et LG. Ensemble, Targetspot et Stingray ouvrent donc la voie à d’importantes opportunités publicitaires.

« Targetspot est le partenaire idéal pour soutenir la croissance et le développement stratégique mondiale de Stingray dans l’audio digital », a déclaré Ryan Fuss, Senior Vice President, Advertising Solutions de Stingray. « La volonté commune de proposer des expériences de publicité audio haut de gamme aux auditeurs a été un facteur déterminant dans l'attribution du contrat à Targetspot. Je suis convaincu que leur technologie de pointe et leur force de vente mondiale de premier ordre permettront à notre offre audio haut de gamme de faire la différence auprès des annonceurs. Je très heureux de ce partenariat et des perspectives offertes par le marché mondial de l’audio digital. »

Alexandre Saboundjiann, Administrateur Délégué et fondateur d'AudioValley, ajoute : « Ce nouveau partenariat avec Stingray est un important développement international pour nous. A l'image de notre société, Stingray opère au Canada, aux Etats-Unis et en Europe. Avec nos équipes et notre technologie nous allons permettre à Stingray de monétiser son contenu audio. »

A propos de Stingray

Situé à Montréal, Stingray Group Inc., (TSX: RAY.A; RAY.B), est une Société de premier plan de l’industrie de la musique, des médias et de la technologie avec plus de 1 200 employés dans le monde. Stingray fournit des services B2C et B2B premium, notamment des chaînes de télévision audio, plus de 100 stations de radio, du contenu SVOD, des chaînes de télévision 4K UHD, des produits de karaoké, de l'affichage numérique, de la musique en magasin et des applications musicales, téléchargés plus de 150 millions de fois. Stingray compte 400 millions d'abonnés (ou utilisateurs) dans 156 pays. Pour plus d’informations : www.stingray.com

A propos de Targetspot

Targetspot, activité du Groupe AudioValley (Euronext Growth Paris - Bruxelles: ALAVY; BE0974334667), est la plateforme technologique la plus avancée du marché publicitaire de l’audio digital. Son offre de services large et diversifiée permet aux éditeurs et aux annonceurs de lancer, diffuser et monétiser leurs contenus audios digitaux. En tant que pionnier de l’audio digital en streaming, de la diffusion d'annonces et de la publicité programmatique, Targetspot connecte les annonceurs, les éditeurs et les auditeurs via une technologie propriétaire et des solutions multi-appareils. Pour plus d'informations : www.targetspot.com

