AudioValley : Partenariat entre Targetspot et Sonos : à la conquête de l'Europe continentale

Déploiement du service de monétisation radios sur 6 nouveaux pays

Déjà 11 pays couverts dans le monde

Regulatory News:

Après l’annonce du lancement de Sonos Radio le 21 avril 2020, AudioValley, spécialiste international des solutions BtoB dans l’audio digital, (Paris:ALAVY) (Brussels:ALAVY) (code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY) annonce le déploiement de Sonos Radio sur six nouveaux pays à partir du 3 juin.

Le nouveau service de radio en streaming Sonos Radio, gratuit et monétisé exclusivement par Targetspot, ne compte pas moins de 60 000 stations de radio de plusieurs partenaires de streaming, ainsi que la programmation originale de Sonos. Après son lancement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada et en Australie, il est désormais disponible dans six nouveaux pays : en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède et en Nouvelle-Zélande. Le déploiement du service sur d'autres nouveaux pays est d’ores et déjà envisagé dans le partenariat.

Avec plus de 29 millions équipements déployés dans le monde, les clients Sonos représentent environ 10 millions de foyers. Ces utilisateurs représentent une opportunité unique pour toutes les marques et annonceurs souhaitant toucher leurs cibles. Cette audience sera monétisée par Targetspot via sa force de vente mondiale et son accès aux places de marché programmatiques.

Alexandre Saboundjian, Administrateur Délégué et fondateur d'AudioValley, déclare : « Nous nous réjouissons du déploiement de Sonos Radio sur ces six nouveaux pays. Dans le cadre de notre partenariat exclusif, la monétisation par Targetspot des radios Sonos est ainsi considérablement étendue. Cette nouvelle étape illustre le positionnement unique de Targetspot à l’international et l’avance technologique de la solution qui peut absorber des volumes supplémentaires conséquents sans nécessiter de ressources ou investissements complémentaires importants. Avec ce partenariat majeur, la scalabilité de notre modèle de développement prend ainsi toute sa mesure. »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires semestriel 2020

Lundi 27 juillet 2020, après bourse

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200604005636/fr/