AudioValley : Targetspot devient la régie publicitaire exclusive de TuneIn dans 5 pays (France, Italie, Belgique, Espagne et Pays-Bas)

AudioValley, spécialiste international des solutions BtoB dans l’audio digital, (code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY) annonce la signature d’un contrat de 2 ans avec TuneIn. Ce contrat porte sur la monétisation exclusive par Targetspot des espaces publicitaires audio de la plateforme de streaming audio dans 5 pays européens (France, Italie, Belgique, Espagne et Pays-Bas).

TuneIn réunit la diffusion des évènements sportifs en direct, des informations, de la musique et des podcasts. Avec ses contenus live originaux et à la demande, c'est l'une des plateformes de streaming audios les plus utilisées au monde avec 75 millions d’auditeurs actifs mensuels. TuneIn diffuse plus de 100 000 stations de radio, détenues ou exploitées, des stations de radio internationales partenaires et plus de 5,7 millions de podcasts. Tout le contenu TuneIn est disponible gratuitement sur 200 plateformes et appareils connectés (Apple, Google, Amazon, Sonos, Bose, etc.).

Alexandre Saboundjian, Administrateur Délégué et fondateur d’AudioValley, déclare : « Ce succès commercial sur le marché européen illustre, une nouvelle fois, le solide positionnement de notre offre qui permettra à TuneIn de développer ses revenus publicitaires. Nous bénéficions en effet d’une expertise technologique et commerciale idéale pour un acteur international du streaming comme TuneIn : ad-serving, outils de ciblage, outils de gestion des campagnes et de reporting, implantations européennes locales et accès à notre réseau d’annonceurs et de marques. Je suis convaincu que cet accord permettra à TuneIn de maximiser la monétisation de son audience ! »

