AudioValley : ouverture d'un bureau commercial à Amsterdam

En ligne avec sa stratégie d'expansion européenne, AudioValley annonce l'ouverture à Amsterdam d'un nouveau bureau commercial pour Targetspot, régie publicitaire du pôle Radionomy, et la nomination de Geert Hoogeveen au poste de managing director.



D'après l'European Broadcasting Union, les Pays-Bas étaient déjà en 2016 le 'marché de la radio digitale le plus prometteur'. En 2017, le marché néerlandais de la radio digitale, dépassait les 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, en augmentation de 25%.



Geert Hoogeveen bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des médias digitaux. Durant les sept dernières années, il était managing director Netherlands du GroupM, filiale du numéro un mondial de la communication WPP.



