AudioValley : solde le remboursement de sa dette à Vivendi et bénéficie du discount maximal de 35%

AudioValley (Paris:ALAVY) (Brussels:ALAVY), spécialiste international des solutions BtoB dans l’audio digital, (code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY) annonce ce jour le règlement de la dernière échéance due à Vivendi d’un montant de 3 M€ au titre du remboursement anticipé de sa dette relative au crédit-vendeur obtenu lors du rachat de la participation majoritaire dans le pôle Radionomy/Targetspot.

Pour rappel, la dette d’un montant nominal s’établissait à 24,6 M€ au 30 juin 2019. Afin de bénéficier d’un discount maximal de 35% représentant 8,6 M€, le Groupe avait conclu un accord avec Vivendi en vue d’un remboursement anticipé. Celui-ci prévoyait deux échéances :

Un montant de 13 M€ réglé le 19 décembre 2019 ; et

Le solde de 3 M€, à payer avant le 30 septembre 2020, réalisé ce jour.

Alexandre Saboundjian, fondateur et CEO d’AudioValley, déclare :

« Le remboursement de cette dernière échéance marque une étape importante pour notre Groupe. Je tiens à remercier, à la fois, les investisseurs pour leur confiance et leur soutien et, dans le même temps, Vivendi qui nous a permis de réaliser ce remboursement dans les meilleures conditions. Avec ce dernier remboursement, nous bénéficions de la décote maximale prévue dans nos accords représentant un montant de 8,6 M€.

Depuis notre introduction en Bourse réalisée il y a seulement deux ans, nous avons franchi des jalons importants dans notre plan de marche : le remboursement anticipé du crédit-vendeur accordé par Vivendi, la focalisation de notre développement sur l’audio 100% digital avec la vente de Storever et le renforcement de nos positions technologiques et commerciales à l’échelle internationale.

Tous ces choix financiers et opérationnels portent aujourd’hui leurs fruits. Ainsi, malgré la crise sanitaire, nous avons signé au cours des dernières semaines plusieurs contrats majeurs (Sonos, Stingray, TuneIn et Radio France) qui une fois pleinement déployés généreront à eux seuls un chiffre d’affaires additionnel de plus de 10 M€ en année pleine.

Toutes les conditions sont ainsi aujourd’hui réunies pour imposer AudioValley aux premiers rangs des spécialistes mondiaux de l’audio digital. Et je tiens à remercier tous les collaborateurs, les clients et les actionnaires qui, par leur confiance, ont rendu cette ambition possible. »

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires semestriel 2020

Lundi 27 juillet 2020, après bourse

