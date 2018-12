Audiovalley : engage une procédure de double cotation

05/12/2018 | 18:10

Audiovalley annonce ce soir l'engagement d'une procédure visant à étendre sa place de cotation à Euronext Growth Bruxelles - l'entreprise est actuellement cotée à Paris sur Euronext Growth.



'Cette décision doit permettre de renforcer la visibilité et de faciliter les opérations pour les investisseurs privés et institutionnels en Belgique, berceau historique et siège de d'Entreprise. Plus largement, cette opération s'inscrit dans la volonté de l'Entreprise de renforcer l'attractivité et la liquidité du titre', explique Audiovalley.



L'opération, qui pourrait se concrétiser en février prochain, ne donnera pas lieu à l'émission de nouvelles actions, est-il précisé.





