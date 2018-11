Aufeminin : 42.273 actions apportées à l'OPR-RO

02/11/2018 | 14:02

Rothschild Martin Maurel a fait connaître à l'AMF que, durant l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les actions Aufeminin, du 19 octobre au 1er novembre inclus, TF1 a acquis sur le marché 42.273 actions au prix unitaire de 39,47 euros.



A la clôture de l'offre, le groupe de télévision détient 9.248.730 actions représentant autant de droits de vote, soit 95,69% du capital et au moins 95,66% des droits de vote de cette société exploitant des sites Internet.



Les actions Aufeminin sont radiées d'Euronext Paris ce 2 novembre, date à laquelle les actions non présentées à l'offre publique de retrait par les actionnaires minoritaires sont transférées à l'initiateur de l'offre.



