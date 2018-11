Aufeminin et Marmiton mettent en scène un Noël magique en plein Paris avec Coca-Cola

Paris - 19 novembre 2018 - aufeminin et Marmiton ont conçu pour Coca-Cola un lieu magique dédié à la préparation des fêtes de Noël au 8 rue Saint-Fiacre dans le 2ème arrondissement. Un endroit pour se rassembler et partager tous les #instantsmagiques de la saison des fêtes de fin d'année.

Dès le 19 novembre et jusqu'au au 21 décembre, une maison événementielle dédiée à la magie de Noël sera consacrée à la préparation de ce moment enchanteur ! Une armée de lutins prendra ses quartiers dans la maison pendant 4 semaines sur les thèmes festifs : déco de table, emballage des cadeaux, confection DIY (do it yourself) de l'incontournable couronne de Noël, préparation du dîner de Noël, ateliers beauté et maquillage de fête...

On sera également émerveillé par :

 la forêt magique avec sa patinoire, son chalet d'hiver et sa forêt de sapins

 le living room avec son grand sapin, son canapé cosy et sa cheminée

 le bureau du Père Noël pour écrire les cartes de vœux

 la cuisine où l'on pourra déguster des biscuits de Noël et boire un bon chocolat chaud

Pour célébrer la magie de Noël et ses #InstantsMagiques, Coca-Cola a conçu avec l'aide d'aufeminin et Marmiton toute une partition pleine d'émotions : des accessoires déco, des séries limitées, des événements inattendus... Pour que chacun, quel que soit son âge, puisse révéler son âme d'enfant le temps de la fête de Noël.

Le 20 novembre, la nouvelle version d'"Holidays are coming" sera interprétée en exclusivité par The Kingdom Choir, featuring Camelia Journada et Namika. Ils interpréteront avec cœur et ferveur cette chanson mondialement connue dans une version inédite.

300 influenceurs découvriront la maison durant les 4 semaines que durera l'évènement et Coca-Cola organisera plusieurs jeux concours permettant aux lauréats de profiter d'un repas privé entre amis dans le salon chaleureux du Père Noël !

A propos d'AUFEMININ Groupe

Créateur de communautés, aufeminin est un groupe média mondial, présent dans plus de 20 pays (en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et en Amérique latine). Créé en 1999 autour des réponses qu'un média peut apporter aux femmes, le Groupe compte aujourd'hui des marques emblématiques : Aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Merci Alfred, Onmeda, EtoileCasting, Netmums, Magnetism, Ykone, Zimbio, StyleBistro, Lonny, ItsRosy, Mabel + Moxie et Livingly Media.

Avec une audience globale de 122,5 millions de visiteurs uniques*, aufeminin Groupe monte en puissance sur toutes les plateformes et renforce sa stratégie de diversification sur les piliers social e-commerce, programmatique, des agences de Brand Publishing et d'influence marketing. Avec près de 500 collaborateurs, le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 113,5 M€. Engagé en faveur des droits des femmes, de la diversité et de la liberté d'expression, aufeminin Groupe fédère aujourd'hui de nombreuses communautés dans le monde et s'est imposé comme un acteur de référence dans le social e-commerce, dans le monde des influenceurs digitaux ainsi que dans l'événementiel et les actions favorisant « l'empowerment féminin ».

Contact :

Yael Kusch - Directrice de la communication groupe aufemininyael.kusch@aufeminin.com

T 06 32 23 01 57

*Google Analytics, Groupe aufeminin, sans déduplication, Décembre 2017